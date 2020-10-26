Son dakika haber | Kaynarca Belediye Başkanı Türker'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
26.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:58
Son dakika haber: Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesi Belediye Başkanı Serdar Türker, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Türker, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Geçen hafta boğaz ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle gittiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Türker, bunun üzerine hastanede tedavi sürecinin başlatıldığını ifade etti.
Türker, sağlık durumunun için iyi olduğunu kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran