Son dakika haber: Kaymakamlık personeli şehit annesini ziyaret etti
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Son dakika haber: Kaymakamlık personeli şehit annesini ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saliha Şahintürk, 1994 yılında Şırnak İkizce'de şehit olan Jandarma Er Ali Çatal'ın Kiremitli Mahallesinde ikamet eden annesi Şerif Çatal'ı ziyaret etti.

Son dakika haber: Kaymakamlık personeli şehit annesini ziyaret etti
09.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.09.2020 14:14

Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Saliha Şahintürk, 1994 yılında Şırnak İkizce'de şehit olan Jandarma Er Ali Çatal'ın Kiremitli Mahallesinde ikamet eden annesi Şerif Çatal'ı ziyaret etti.

Şehidin annesi Şerif Çatal ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Saliha Şahintürk, vatan uğruna canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlere ve gazilere minnettar olduklarını, devletin daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirttiler.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit annesi Şerif Çatal, Korkuteli Kaymakamlık yazı işleri Müdürü Hüseyin Özvatan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı başkanı Saliha Şahintürk'e teşekkür etti. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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