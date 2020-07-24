Son dakika haber... Kaymakam Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu
Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
24.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:25
Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.
Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş'a vekaletle kurban bağışını yapan Kaymakam Türkmen, amaçlarının farkındalık oluşturarak vatandaşları kampanyaya teşvik etmek olduğunu belirterek, herkesi kurban bağışında bulunmaya davet etti. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA