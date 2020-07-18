Son dakika haber: Kaymakam Şahin'in veda ziyaretleri
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Son dakika haber: Kaymakam Şahin'in veda ziyaretleri

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden Gaziantep'in Şahinbey Kaymakamlığına atanan Tahir Şahin, veda ziyaretleri kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Son dakika haber: Kaymakam Şahin'in veda ziyaretleri
18.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.07.2020 15:34

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden Gaziantep'in Şahinbey Kaymakamlığına atanan Tahir Şahin, veda ziyaretleri kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

Lapseki Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Şahin, ilçe genelinde görevli muhtarlara kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür edip, uzun bir süredir Lapseki'de bulunduğunu söyledi.

Bu süreçte muhtarların desteğini her zaman yanlarından hissettiklerini ifade eden Tahir Şahin, "İlçemiz merkezinde, hem köylerimizde hep istişareyle karar almayı hedef seçtik kendimize. Hem köylerimizin sorunlarını çözerken, köylerimizde yaşayan vatandaşların sorunlarını çözerken ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza devletin elini uzatmak için sizden desteği gördüm. Özellikle pandemi sürecinde almış olduğunuz görev ve göstermiş olduğunuz çaba çok değerliydi. Hamd olsun süreci ilk başladığı günden itibaren hiçbir köyümüzde bacası tütmeyen ekonomik olarak belirli dönemlerde sıkıntı yarasa da evinde muhakkak ki etrafında muhtarının olduğu devletin gücünün, şefkatinin olduğunu hep hissettirdiniz bunlar bizim için çok değerliydi. Hepinizden Allah razı olsun. Geldik gidiyoruz, Sizlerin makamları da bizlerin makamları da biri hizmet makamı. Hiçbir şey baki değil önemli olan bu koltuklara şeref verenlerden olmak." dedi.

Ziyaret sonunda Lapseki Muhtarlar Derneği Başkanı Mehti Arıcı, Kaymakam Tahir Şahin'e ilçeye ve köylere yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

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Kaynak: AA

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