Son dakika haber | Kaymakam Mehmetbeyoğlu selin etkilediği mahallede incelemelerde bulundu
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Son dakika haber | Kaymakam Mehmetbeyoğlu selin etkilediği mahallede incelemelerde bulundu

Son dakika güncel haberine göre Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sel nedeniyle 74 koyunun telef olduğu Kırkpınar Mahallesinde incelemede bulundu.

Son dakika haber | Kaymakam Mehmetbeyoğlu selin etkilediği mahallede incelemelerde bulundu
01.07.2020 13:41 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:33

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sel nedeniyle 74 koyunun telef olduğu Kırkpınar Mahallesinde incelemede bulundu.

Selin etkili olduğu mahalleye giden Mehmetbeyoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olayın yaşandığı andan itibaren devletin bütün birimleriyle harekete geçtiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, yaraların en kısa sürede sarılacağını vurguladı.

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını aktaran Mehmetbeyoğlu, "Belediye ve kaymakamlık olarak hemen köye müdahalede bulunduk. Mahallede hasar tespit çalışmalarını yaptık. Devletimiz aracılığıyla gereken desteği vererek en kısa sürede bütün yaraları saracağız." dedi.

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Kaynak: AA

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