Son dakika haber! Kaymakam İlidi, hükümet konağı inşaatını inceledi
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Son dakika haber! Kaymakam İlidi, hükümet konağı inşaatını inceledi

Son dakika haber! Kaymakam İlidi, hükümet konağı inşaatını inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçeye uzun yıllar hizmet veren hükümet konağı binasının depreme dayanıksız çıkması nedeniyle 2021 yılında yeniden yapılmak üzere yıkılmıştı. 2020 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan binanın bahar ayının gelmesiyle inşaatına başlandı. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık Hükümet Konağı inşaatını gezerek, şantiyedeki görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnşaatın bir an önce bitirilip binanın hizmete sokulması temennisinde bulunan İlidi, binanın tamamlandığında mimarisi ve estetiğiyle ilçeye yakışır bir hükümet konağı olacağının altını çizdi. - MUŞ

Son dakika haber! Kaymakam İlidi, hükümet konağı inşaatını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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