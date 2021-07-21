Son dakika haber... Kaymakam Göktaş'tan şehit ailesine bayram ziyareti
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Son dakika haber... Kaymakam Göktaş'tan şehit ailesine bayram ziyareti

Son dakika haber... Kaymakam Göktaş'tan şehit ailesine bayram ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Çanakkale'nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş şehit ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Çanakkale'nin Yenice Kaymakamı Musa Göktaş şehit ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, ilçeye bağlı Sarıçay köyünde ikamet eden Şehit Topçu Er İdris Kabak'ın ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Kaymakam Musa Göktaş ziyaret sonrasında köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Kaymakam Göktaş'a, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Seçgin, İlçe Emniyet Amiri V. Bektaş Akın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü V. Güney Gaçga ve Köy Muhtarı Rıza Bozan eşlik etti. - ÇANAKKALE

Son dakika haber... Kaymakam Göktaş'tan şehit ailesine bayram ziyareti
Son dakika haber... Kaymakam Göktaş'tan şehit ailesine bayram ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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