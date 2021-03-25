KAYMAKAM: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA AVCILAR BELKİ DE DEPREMDEN EN AZ ETKİLENEN İLÇE OLACAK
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KAYMAKAM: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA AVCILAR BELKİ DE DEPREMDEN EN AZ ETKİLENEN İLÇE OLACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan, 1999 depreminde orta hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların yenilenmesi ile ilçenin olası İstanbul depreminden en az etkilenen ilçelerden biri haline geleceğini söyledi.

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AVCILAR Kaymakamı Kemal İnan, 1999 depreminde orta hasar gören ve kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binaların yenilenmesi ile ilçenin olası İstanbul depreminden en az etkilenen ilçelerden biri haline geleceğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine Avcılar'da olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla kamu kuruluşlarının çalışmalarının gözden geçirildiği toplantılardan üçüncüsü bugün yapıldı. Başta Avcılar Belediyesi olmak üzere çeşitli kamu kuruluş temsilcileri olası İstanbul depremi için hazırlanan felaket senaryosunda nasıl çalışma izleyeceklerini anlatırken, kentsel dönüşüm çalışmaları gündeme geldi. 7.5 büyüklüğündeki olası deprem ardından toplanma alanları ve çadırkentlerin nereye kurulacağına ve enkazın kaç iş makinesi kullanılarak kaldırılacağına, afetzedelere dağıtılacak yatak, battaniye, yastık gibi ihtiyaçların nasıl karşılanacağı tartışıldı.

Toplantıya başkanlık eden Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, afete duyarlı bir toplum oluşturmak, olası afet durumunda gereken önlemleri alarak kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının nasıl hareket edeceğini gözden geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kaymakam İnan, Avcılar'ın 1999 Gölcük depreminden İstanbul'da en fazla etkilenen ilçe olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Olası İstanbul depremi denilince akla doğal önce Avcılar geliyor. İlçemizde 1999 depreminden etkilenen ve günümüze kadar gelen orta hasarlı 251 bina vardı. Bunların büyük bölümü kentsel dönüşüm kapsamında yıktırıldı veya güçlendirildi. En geç önümüzdeki ay içerisinde bu binalardan kalanları (Yaklaşık 100 bina) boşalttırmış olacağız. Binalar boşalınca zaten kısa sürede bir dönüşüm firması ile anlaşıyorlar. Avcılar'da hemen her sokakta neredeyse dönüşüme giren binamız var. Sahipleri tarafından da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binalar var. Bu çalışmalar bittiğinde Avcılar avantajlı daha güvenli bir ilçe gelecek. Belki de depremden en az etkilenen ilçe durumuna gelecek."

KAYMAKAM: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA AVCILAR BELKİ DE DEPREMDEN EN AZ ETKİLENEN İLÇE OLACAK
KAYMAKAM: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA AVCILAR BELKİ DE DEPREMDEN EN AZ ETKİLENEN İLÇE OLACAK
KAYMAKAM: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA AVCILAR BELKİ DE DEPREMDEN EN AZ ETKİLENEN İLÇE OLACAK
KAYMAKAM: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA AVCILAR BELKİ DE DEPREMDEN EN AZ ETKİLENEN İLÇE OLACAK
KAYMAKAM: ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA AVCILAR BELKİ DE DEPREMDEN EN AZ ETKİLENEN İLÇE OLACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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