KAYIP OLARAK ARANIRKEN KANALDA ÖLÜ BULUNDU

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de gittiği eğlence mekanından sigara almak için çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Göktuğ Certel'in (51) sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Tepebaşı ilçesi, Hoşnudiye Mahallesi, Vural Sokak'ta, 26 Şubat'ta arkadaşlarıyla eğlence mekanına giden Göktuğ Certel, marketten sigara almak için dışarı çıktı. Mekana geri dönmeyen ve evine de gitmeyen Certel'in yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden Göktuğ Certel'i en son Eskişehir-Mihalgazi kara yolunda yürürken tespit etti. Polis, jandarma, AFAD, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, bu bölgede arama başlattı.

CESEDİ FARK EDENLER JANDARMAYI ARADI

Bu sabah saatlerinde Certel'in kaybolduğu bölgenin yakınlarındaki sulama kanalında bir erkek cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden ekipler, cesedin Göktuğ Certel'e ait olduğunu belirledi. Certel'in cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedi görenlerden Nihat Özdanacı, Daha önce arandığını biliyorduk. Buralarda arama yapılmıştı. Sabah buradan geçerken yanımdaki arkadaş fark etti. Hemen jandarmaya haber verdik dedi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.