Son dakika haber! Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti
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Son dakika haber! Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti

23.03.2021 09:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:53
Son dakika haber! Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti

Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde kaybolan 3 inek jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaybolan 3 inek jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli'ye bağlı Sarıtopallı Mahallesi mevkisinde birkaç gündür bölgede başıboş halde dolaşmakta olan ve oldukça bitkin halde kalan 3 ineği fark eden jandarma ekipleri ineklerin kayıp olduğunu belirledi. Ekipler, kayıp inekleri koruma altına alırken, sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. Üç ineğin Ercan Zengin'e ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, sahibine ulaşarak hayvanlarını teslim etti. - KONYA

Son dakika haber! Kayıp inekleri jandarma sahibine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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