Son dakika haber! Kayıp çiftçi dere yatağında ölü bulundu Son dakika haberleri... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gündür kayıp olan çiftçi Ergün Cüraoğlu, dere yatağında ölü bulundu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gündür kayıp olan çiftçi Ergün Cüraoğlu, dere yatağında ölü bulundu. Cüraoğlu'nun cenazesi, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Bayramiç'e bağlı Alakeçi köyünde ikamet eden Ergün Cüraoğlu (47), önceki gün aksam saatlerinde evden çıktı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ile arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilerek, Cüraoğlu'nun bulunması için çalışma başlattı.

Köy çevresinde ve Kazdağları'nda arama yapan ekipler, dün gece saat 02.00 sularında Cüraoğlu'nun cansız bedenini köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında buldu. Cüraoğlu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarmanın soruşturması sürüyor.

Cüraoğlu'nun çiftçilikle uğraştığı, evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA