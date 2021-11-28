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Son dakika haber... Kayıp Alzaymır hastası kadın kazada öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Kayıp Alzaymır hastası kadın kazada öldü

Son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kayıp olan Alzaymır hastası kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kayıp olan Alzaymır hastası kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kızının evine gitmek için evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan Alzaymır hastası Ümmihani Mert'e, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Elbistan-Göksun karayolu Ördek Mahallesi'nde gece saatlerinde sürücüsü öğrenilemeyen 44 KK 2386 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ümmihani Mert, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haber... Kayıp Alzaymır hastası kadın kazada öldü

Son dakika haber... Kayıp Alzaymır hastası kadın kazada öldü

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