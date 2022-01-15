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Son dakika haber... Kayıp adam, güvenlik kameraları sayesinde bulundu

Son dakika haber... Kayıp adam, güvenlik kameraları sayesinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan adam, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan adam, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. 62 yaşındaki yaşlı adamın cansız bedeninin bulunduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Gölcük'ün Saraylı Mahallesi'nde tek yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 62 yaşındaki Erol Eryürek için ekipler çalışma başlattı. AFAD, AKUT ve jandarma ekiplerinin katıldığı geniş çaplı aramada Eryürek'in gidebileceği yerler adeta didik didik edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen AKUT ekipleri her yerde aranan adamı tespit etti. AKUT ekipleri jandarma ekiplerine bilgi vererek aramayı sonlandırdı. Yapılan aramalar neticesinde 62 yaşındaki Erol Eryürek'in cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

Son dakika haber... Kayıp adam, güvenlik kameraları sayesinde bulundu

Son dakika haber... Kayıp adam, güvenlik kameraları sayesinde bulundu

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Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kendisinden iki gündür haber alınamayan adam, güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi.

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