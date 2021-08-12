Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren, 3 yaşındaki oğlunun ise yerden seken mermiyle yaralanmasına neden olan Aydın Alim (33), jandarma ekiplerince Isparta'da saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, tartıştığı kayınvalidesini tabancayla öldüren, 3 yaşındaki oğlunun ise yerden seken mermiyle yaralanmasına neden olan Aydın Alim (33), jandarma ekiplerince Isparta'da saklandığı evde yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Alim, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay, 5 Ağustos Perşembe günü saat 15.00 sıralarında, Honaz'ın Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Alim, boşanma aşamasında olduğu eşinin ailesinin yaşadığı eve gitti. Burada Alim ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alim, yanında bulunan tabancayla kayınvalidesine ateş etti. Yerden seken mermilerden biri, Alim'in 3 yaşındaki oğlunun yüzüne isabet etti. Göğsünden vurulan Duran ile torunu yaralandı. Aydın Alim ise olayın ardından kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultan Duran, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Torununun ise tedavisi sürüyor.

ISPARTA'DA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDIJandarma ekipleri, Aydın Alim'i yakalamak için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Alim'in Isparta'da evde saklandığını öğrendi. Dün akşam operasyon düzenleyen ekipler, Alim'i yakalayarak, gözaltına aldı. Aydın Alim, jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Alim, adliyeye sevki sırasında görüntü çeken basın mensuplarına, "Pişmanım. Namus davasından dolayı yaptım" diye seslendi. Alim, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, oğlunu yaralayan şüpheli tutuklandı
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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