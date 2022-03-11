Kayınvalidesini öldürüp, eşini yaralayan, 28 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

KONYA (DHA) - KONYA'da, boşanma aşamasındaki eşi Hatice Küççüktürk'ü (36) bıçakla yaralayıp, kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü (69) öldüren Abdullah Küççüktürk (40) tutuklandı. Uzaklaştırma kararını da ihlal eden Küççüktürk'ün 'kasten yaralama', 'tehdit', 'mala zarar verme' ve 'uyuşturucu kullanma' dahil 28 suçtan kaydı olduğu belirtildi.

Olay, çarşamba günü saat 08.00 sıralarında, Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah Küççüktürk, ayrı yaşadığı, 4 çocuğunun annesi ve boşanma aşamasındaki eşi Hatice Küççüktürk'ün birlikte kaldığı annesi Fatma Gümüş'ün evine gitti. Özel hastanede yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Hatice Küççüktürk, işe geçmek üzere evden çıktığında merdivenlerde Abdullah Küççüktürk ile karşılaştı. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Abdullah Küççüktürk, eşine ve gürültüyü duyup çıkan kayınvalidesine bıçakla saldırdı. Kadınlar kaçmaya çalışırken, apartmandan çıkan Abdullah Küççüktürk, eşine ve kayınvalidesine sokakta da bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan anne ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.