Son dakika haber | Kayınvalidesini altınları için öldürüp, üzerine beton döken damat tutuklandı
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Son dakika haber | Kayınvalidesini altınları için öldürüp, üzerine beton döken damat tutuklandı

Son dakika haberleri... Kİ?LİS'te, kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Altue El Hassan'ı (68), altınlarını çalmak için öldürüp, 5 katlı binanın zemin katına üzerine beton dökerek gömen damadı Muhmat El Ali tutuklandı.

Son dakika haber | Kayınvalidesini altınları için öldürüp, üzerine beton döken damat tutuklandı
20.08.2020 17:06 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:53

Kİ?LİS'te, kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Altue El Hassan'ı (68), altınlarını çalmak için öldürüp, 5 katlı binanın zemin katına üzerine beton dökerek gömen damadı Muhmat El Ali tutuklandı.

İç savaştan kaçıp, Türkiye'ye gelen Altue El Hassan, bir süre önce kayboldu. Yakınları tüm aramalara rağmen Altue El Hassan'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri de yaptığı çalışma sonrası, El Hassan'ın öldürülme ihtimalini göz önünde tutarak yakın çevresini mercek altına aldı. Yapılan araştırma sırasında polis kayıp kadının damadı Muhmat El Ali'nin davranışlarından şüphelenerek gözaltına aldı.

Muhmat El Ali, sorgulamasında kayınvalidesini altınlarını çalmak için öldürdüğünü itiraf etti. Kayınvalidesini boğarak öldürdüğünü ardından evlerinin bodrumundaki kuyuya atarak üzerine beton döktüğünü söyleyen damat El Ali'nin gösterdiği yerde yapılan aramada kayıp kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Muhmat El Ali, kayınvalidesini boğduktan sonra kolundaki bileziklerini ve evindeki bir miktar parayı aldığını söyledi. Şüphelinin adresinde yapılar aramada da sakladığı altın ve paralara ulaşıldı. Zanlı, çaldığı altınların bir kısmını da sattığını itiraf etti. Paraya ihtiyacı olduğu için bu yola başvurduğunu ve pişman olduğunu söyleyen Muhmat El Ali, sorgulamasının ardından çelik yelek giydirilerek güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Muhmat El Ali, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

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