Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
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Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu

11.02.2021 20:36 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:41
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu.

BURSA'da, "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan bedensel ve zihinsel engelli Aykut Erçalış (28), ekiplerin 6 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu. Evinden 10 kilometre uzakta bulunan Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde, bedensel ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen Aykut Erçalış, öğlen saat 12.00 sıralarında "Bahçeye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Evin etrafındaki bahçelere ve mahallede yaptıkları aramalarda Erçalış'ı bulamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve ANDA arama kurtarma ekibi sevk edildi. Mahalle içerisinde araştırma yapan ekipler, Erçalış'ın gidebileceği güzergahı belirleyerek arama bölgesini genişletti. Erçalış, 6 saat sonra akşam 18.00 sıralarında evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Ormanlık alandan jandarma aracıyla mahalleye getirilen Erçalış, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Erçalış'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: Kaybolan engelli genç, 6 saat sonra ormanlık alanda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ŞAHİN

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