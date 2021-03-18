Son dakika haber... Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
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Son dakika haber... Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

18.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:28
Son dakika haber... Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazide otlattığı büyükbaş hayvanları kaybolan bir şahsın yardımına jandarma koştu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde arazide otlattığı büyükbaş hayvanları kaybolan bir şahsın yardımına jandarma koştu. Ekipler kaybolan hayvanları yaptıkları yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bularak sahibine teslim etti.

Olay, Sandıklı ilçesine bağlı Çukurca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köydeki arazide büyükbaş hayvanlarını otlatan M.A., isimli şahıs 4 hayvanın yerinde olmadığını gördü. Bir süre hayvanlarını arayan ancak bulamayan M.A., ardından jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma ormanlık alan ev arazide yaptığı ve yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kaybolan 4 hayvanı bularak sahibi M.A.'ya teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haber... Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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