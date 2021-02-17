Buzlu yolda kayan araçlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Esenyurt'ta buzlanma nedeniyle yokuştan kayan kamyonetinden inerek, aracını tutmaya çalışan sürücünün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde, Zafer Mahallesi Tonguç Baba Caddesi'nde seyreden kamyonetin sürücüsü, yolun kayganlaşması nedeniyle aracını kenarda durdurdu.

Kontrol için aracından inen sürücü, kamyonetin kaydığını görerek, aracının kapısından tutmaya çalıştı. Bunu başaramayan sürücünün kamyoneti yokuşta kayarak iki otomobile çarpıp devrildi. Bu sırada kamyonetin geldiğini gören bazı vatandaşlar kaldırıma yöneldi.

Aracın sürüklenerek devrilme anı kamera görüntülerine yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş