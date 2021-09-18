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Son dakika haber! Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada El freni çekilmeyi unutulan araç az daha kazaya yol açıyordu Isparta'da market sahibi işyerinin önünde el freni çekilmeyi unutulmuş bir otomobili, başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşıyla birlikte araya girerek durdurdu.

Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada

El freni çekilmeyi unutulan araç az daha kazaya yol açıyordu

ISPARTA - Isparta'da market sahibi işyerinin önünde el freni çekilmeyi unutulmuş bir otomobili, başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşıyla birlikte araya girerek durdurdu. O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Olay yaklaşık Ayazmana Mahallesi'nde meydana geldi. Market işletmeciliği yapan Süleyman Bargın, akşam saatlerinde dükkanında arkadaşlarıyla çay içtiği esnada bir otomobilin geri geri geldiğini fark etti. Aracın sürücüsünün olmadığını gören Bargın, otomobili durdurmak için yola atladı. Bargın, otomobili başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşının da yardımıyla durdurarak, kazayı önledi.

"2 araç arasında sıkışabilirdik"

Olay anını anlatan Süleyman Bargın, "Akşam vakti dükkanın önünde çay içiyorduk. Müşteriler için yoğun bir vakitti. Bir tane araç geldi, sürücüsü içeri girdi alışveriş yaparken arkasına bir motosiklet yanaştı. Aracın geri geri geldiğini gördüm, o anda motosiklete çarpmaması için sürücüsünü uyarmaya doğru gittiğimde sürücünün olmadığını gördüm. Can havliyle arkadaşımla beraber aracı tuttuk. Diğer müşterinin aracına çarpacaktı. Onu önledik. Ama biz de iki araç arasında sıkışabilirdik. Aracı tuttuktan sonra Allah'a şükür herhangi bir can ve mal kaybı olmadı" diye konuştu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan olay işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin geri geri hareket etmesinin ardından Süleyman Bargın'ın dükkanından yol atlayarak aracı durdurmaya çalıştığı, bu sırada başka bir araca çarpmak üzereyken arkadaşının yardıma geldiği görülüyor. İkilinin gayreti sonucu otomobilin diğer araca çarpmadan durdurulması da görüntülerde yer alıyor.

Son dakika haber! Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada

Son dakika haber! Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada

Son dakika haber! Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada

Son dakika haber! Kayan araca tehlikeli müdahale kamerada
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri
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