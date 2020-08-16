Son dakika haber: Kayalıklardan düşen polis okulu öğrencisi, yaşama tutunamadı Son dakika haberine göre SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi Kadir Gürsan (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan polis okulu öğrencisi Kadir Gürsan (20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün ilçe merkezindeki Yukarıkale Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi Kadir Gürsan, gezmek için geldiği memleketi Koyulhisar'da eski kaleye tırmanmak istedi. Tırmanış sırasında iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklara düşen Gürsan, ağır yaralı olarak Koyulhisar Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavisinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Gürsan, 2 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Gürsan'ın, Sivas Emniyet Müdürlüğünde staj yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA