Son dakika haber! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde kayalıklardan düşen Adnan Susan (12), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kayalıklardan düşen Adnan Susan (12), hayatını kaybetti.

Olay saat 18.00 sıralarında Tarsus Şelalesi kayalıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan Adnan Susan, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, düştüğü yerden çıkarttığı susan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Susan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Susan'ın cansız bedeni otopsi için ek binaya götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan