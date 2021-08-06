Son dakika haber! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haber! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MERSİN'in Tarsus ilçesinde kayalıklardan düşen Adnan Susan (12), hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kayalıklardan düşen Adnan Susan (12), hayatını kaybetti.

Olay saat 18.00 sıralarında Tarsus Şelalesi kayalıklarında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gezintiye çıkan Adnan Susan, dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten düştü. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin, düştüğü yerden çıkarttığı susan, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Susan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Susan'ın cansız bedeni otopsi için ek binaya götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika haber! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan

Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Dündar Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Seda Sayan Deniz Akkaya Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 19:43:31. #1.15#

title