Son dakika haber... Kayalıklara düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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Son dakika haber... Kayalıklara düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

13.02.2021 22:39 | Son Güncelleme: 13.02.2021 22:43
Son dakika haber... Kayalıklara düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Son dakika haberine göre İZMİR'in Menemen ilçesinde, dağlık alanda düşüp, yaralanan Fatma Balaban (50), bölgeye sevk edilen ambulans helikopter ile alınarak, hastaneye sevk edildi.

İZMİR'in Menemen ilçesinde, dağlık alanda düşüp, yaralanan Fatma Balaban (50), bölgeye sevk edilen ambulans helikopter ile alınarak, hastaneye sevk edildi. Balaban'ın düşme sonucu sağ bacağında kırık olduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, ilçeye bağlı Dumanlıdağ mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede yürüyüşe çıkan Fatma Balaban, kayalık bölgeden düşerek, yaralandı. Arkadaşları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kayalık olan bölgeye, karayolu ulaşımı da olmadığı için ambulans helikopter yönlendirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile yapılan koordineli çalışmanın ardından Balaban, ambulans helikopter Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı olarak kurtarılan Balaban'ın düşme sonucu sağ bacağında kırık olduğu ve genel durumunun iyi olduğu bildirildi.

 


Son dakika haber... Kayalıklara düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika haber... Kayalıklara düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
Son dakika haber... Kayalıklara düşen kadın, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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