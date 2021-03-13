Son dakika haber... Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı
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Son dakika haber... Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı

13.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:06
Son dakika haber... Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı

Son dakika haberler: Sivas'ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil kaza yaptı, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas-Karaçayır köyü yolu üzerinde meydana geldi. E.T. idaresinde ki 34 CJL 390 plakalı Hyundai marka otomobilin sürücüsü virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada, Yıldız Dağı Kayak Merkezine gittikleri öğrenilen sürücü ile otomobil içerisinde bulunan R.S, E.Ö. ve C.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte ki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Son dakika haber... Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haber... Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı
Son dakika haber... Kayak yapmaya gidiyorlardı kaza yaptılar: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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