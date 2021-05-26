Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
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Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü

Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre BURSA'da, kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, kamyon çarptı.

BURSA'da, kavşağı kaçırınca geri geri gelen otomobile, kamyon çarptı. Kazada otomobil sürücüsü N.B. (46), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında İstanbul-İzmir otoyolunun, Alaşarköy mevkisinde meydana geldi. Dönüş yapacağı kavşağı geçtiğini fark eden N.B., kullandığı 34 CJC 354 plakalı otomobille emniyet şeridini kullanarak geri geri gelmeye başladı. Bu sırada aynı yöne giden M.P. (52) yönetimindeki 34 ZD 2747 plakalı kamyon, N.B.'nin otomobiline çarptı. Savrulan her iki araç, bariyerlere çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan iki sürücüsü çıkardı. Ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.B. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kamyon şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü
Son dakika haber... Kavşağı kaçırınca geri manevra yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin

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