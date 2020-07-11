Son dakika haber... Kavgayı ayıran muhtar kalp krizi geçirerek öldü Son dakika habere göre BURSA'nın İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi Muhtarı İsmail Çalık (58), köy meydanında kavga eden iki kişiyi ayırdıktan kısa süre sonra kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

BURSA'nın İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi Muhtarı İsmail Çalık (58), köy meydanında kavga eden iki kişiyi ayırdıktan kısa süre sonra kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında köy meydanında kavga çıktı. Kavgaya müdahale edip, tarafları sakinleştiren muhtar İsmail Çalık, olaydan kısa bir süre sonra kalp krizi geçirdi. İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 çocuk babası Çalık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Çalık'ın yakınları ve köylüler hastaneye akın etti.

Kaynak: DHA