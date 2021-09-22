Son dakika haber... Kavgaya müdahale eden polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

BURSA (AA) - Bursa'da, geçen yıl iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru Erman Özcan'ın silahla vurularak şehit edilmesi ve aynı olayda 2 kişinin de öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 18 sanık hakkındaki yargılama tamamlandı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tuncay A, cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Karar öncesi son sözleri sorulan Tuncay A, kimseyle kavga etmediğini öne sürdü.

Evine 70-80 kişilik grubun saldırdığını, ailesini korumak amacıyla kimseye nişan almadan havaya ateş ettiğini savunan Tuncay A, şu ifadeleri kullandı:

"Dışarısı çok kalabalıktı. Sopayla saldırıp taş atıyorlardı. Dışarı bakma imkanım bile olmadı. Sadece duvara dayanıp silahımı çapraz tutup ateş ettim. Bir polisin bana silahımı bırakmamı söylediğinde silahımı o an bırakacaktım ama arkasından saldırmaya devam ediyorlardı. Silahımı almaya çalışıyorlardı. Şehit olan polisin, polis olduğunu bilmiyordum. O anda kendimi korumak için hareket ettim. Adaletinize sığınıyorum. Kimseyi öldürmek istemedim."

Haklarındaki suçlamaları reddeden tutuksuz sanıklar da beraat talebinde bulundu.

Şehit olan Erman Özcan'ın eşi ile yaşamını yitiren Mahmut ve Rüstem Ortaç'ın yakınları ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuncay A'nın, polis memuru Erman Özcan'a karşı eyleminden dolayı "kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Mahmut ve Rüstem Ortaç'la ilgili "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis, E.B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 12 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, müşteki sanıklar Ceyhun O, Davut O, Köçer O, Saim K, Naim K, Orhan K, Şahin K, Süleyman K. ile sanıklar Halil G, Recep K'yi "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal", "silahla görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca heyet, hakkında yakalama kararı bulunmasına rağmen ulaşılamayan sanık Çakır A'nın dosyasının ayrılmasını, diğer tutuksuz sanıkların ise beraatini kararlaştırdı.

Olay

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta 31 Mayıs 2020'de iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Çevredeki evlerden birinin çatısından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan (37) şehit olmuş, kavgaya karışanlardan Rüstem ve Mahmut Ortaç yaşamını yitirmiş, E.B. ise yaralanmıştı.

Tutuklanan Tuncay A. ile 17 tutuksuz sanık hakkında dava açılmıştı.