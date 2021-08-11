Son dakika haber... Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi
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Son dakika haber... Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi Zonguldak'ta gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K. Y., gelinine 6 el ateş açtı.

Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K. Y., gelinine 6 el ateş açtı. Omuzundan yaralanan E.Y., hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Petek Sokakta meydana geldi. İddiaya göre gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K.Y, gelini E.Y'ye silahla 5- 6 el ateş attı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.Y isimli kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından gelinin kayınpederi K.Y silahla intihar etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale ederek şahsı aldığı öğrenildi. Olay yerine gelen inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi
Son dakika haber... Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi
Son dakika haber... Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi
Son dakika haber... Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

Son dakika haberleri! Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı, intihar etmek istedi
Son dakika haberleri! Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı, intihar etmek istedi
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