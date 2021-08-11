Son dakika haber... Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi

Bir son dakika haberine göre Kavgalı olduğu gelinine ateş açtı intihar etmek istedi Zonguldak'ta gelini ile kavgalı olduğu öğrenilen K. Y., gelinine 6 el ateş açtı.