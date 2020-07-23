Son dakika haber: Kavgada ağabeyinin tabancayla vurduğu iddia edilen genç öldü
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Son dakika haber: Kavgada ağabeyinin tabancayla vurduğu iddia edilen genç öldü

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla vurulduğu ileri sürülen genç, hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Kavgada ağabeyinin tabancayla vurduğu iddia edilen genç öldü
23.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağabeyi tarafından tabancayla vurulduğu ileri sürülen genç, hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Hilmiye Mahallesi'nde yaşayan Fatih N. (27) ile kardeşi Ömer Faruk N. (23) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih N'nin, yanında bulunan tabancayla kardeşine ateş ettiği öne sürüldü.

Başından ağır yaralanan Ömer Faruk N, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinden kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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