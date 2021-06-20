Son dakika haber! Kavga ihbarına giden polislere 'Babalar Günü' süprizi

Son dakika haberlerine göre KONYA Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü'nde kavga ihbarına giden polisleri çocuklarıyla buluşturdu.

KONYA Emniyet Müdürlüğü, Babalar Günü'nde kavga ihbarına giden polisleri çocuklarıyla buluşturdu.

Konya Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü, 20 Haziran Babalar Günü'nde baba polisler için sürpriz hazırladı. Polisler, görevi başında çalıştığı sırada merkezin anonsuyla, kavga ihbarına gitti. Verilen adrese giden polis ekipleri, karşılarında çocuklarını gördü. Bir diğer polis baba ise emniyet binası önünde beklerken, gelen ekip arabasından çocukları indi, komiser yardımcısının da içinde bulunduğu sürprizde duygu dolu anlar yaşandı. Polis kameraları o an kayıttaydı.Konya Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sitesinde, "onlar bizim pelerinsiz kahramanlarımız. Babalarımızla öğrendik güvenmeyi, sevmeyi, merhameti ve şefkati. Babalarımız ile geldik en büyük zorlukların üstesinden, taçsız krallarımız babalar günü kutlu olsun" mesajıyla o anları paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız