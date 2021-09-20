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Son dakika haber! Kavaklı tekvando sporcusu Altıngöz gümüş madalya kazandı

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kavaklı tekvando sporcusu Altıngöz gümüş madalya kazandı

Son dakika haberine göre Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cemil Tarık Altıngöz'ün Tekvando müsabakalarında 68 kilogramda gümüş madalya kazandığı bildirildi.

Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Cemil Tarık Altıngöz'ün Tekvando müsabakalarında 68 kilogramda gümüş madalya kazandığı bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekvando sporcusu Altıngöz'ün 15-20 Eylül 2021 tarihlerinde Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Tekvando Dünya Başkanlık kupası müsabakalarına katıldığını söyledi.

Altıngöz'ün müsabakadaki başarısından duyduğu memnuniyeti ifade eden Büyük, tekvando sporcusu Cemil Tarık Altıngöz'ün 2022 yılında yapılacak Avrupa Şampiyonasında milli takım adına yarışacağını açıkladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Kavak Yaşar Doğu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi ve tekvando sporcusu Cemil Tarık Altıngöz'e destek olduklarını belirterek gerek ders ve gerekse spor karşılaşmalarında başarı dileklerinde bulundu.

AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri
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