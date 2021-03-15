Son dakika haber | Kavak'ta koronavirüs tedbirleri

Kavak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında semt pazarının geçici süreyle kapatıldığı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, ilçede görülen Kovid-19 vakalarının azaltılmasını temin amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı karar kapsamında perşembe günü 19 Mayıs Mahallesi'nde kurulan semt pazarının kapatıldığını duyurdu.

Kovid-19 risk haritasına göre yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun için Kovid-19 vakalarının azaltılması için Valilik tarafından başlatılan "Benim rengim mavide" kampanyasına tam destek verdiklerini ifade eden Saygılı, "Pazarın geçicide olsa kapatılmasından olumlu sonuç alacağımızı bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay