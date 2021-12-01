Son dakika haber | Kavak'ta jandarmadan kış lastiği denetimi - Haberler
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Son dakika haber | Kavak'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

AA / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kavak'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

Son dakika gündem haberi... Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerince, yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timlerince, yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetimler yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği" kapsamında zorunlu hale getirilen kış lastiği takma uygulaması doğrultusunda jandarma ekipleri ilçede denetime başladı.

Jandarma trafik ekipleri, Kavak-Asarcık kara yolu kontrol noktasında yaptıkları denetimde, lastiklerin diş derinliğini ölçtü. Ekipler, sürücüleri trafik kuralları ve can güvenliği konusunda hem bilgilendirdi ve hem de hazırladıkları broşürleri dağıttı.

Son dakika haber | Kavak'ta jandarmadan kış lastiği denetimi

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AA / Mustafa Günay - Son Dakika Haberleri

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