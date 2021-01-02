Son dakika haber! Kavak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Son dakika haber! Kavak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

02.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:12
Son dakika haber! Kavak ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Son dakika habere göre Samsun'un Kavak ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizliğe büründü.

Samsun'un Kavak ilçesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge kapsamında Kavak'ta park, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla jandarma, emniyet ve belediye zabıta ekipleri sorumlu olduğu kesimlerde devriye gezerek vatandaşlara görevliler harici dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Kısıtlamadan muaf tutulan işletme, temizlik, fırın ve imalathaneler ise belirlenen süreler içinde faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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