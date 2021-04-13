Son dakika haber... Kava'ta jandarmadan Kovid-19 denetimi
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Son dakika haber... Kava'ta jandarmadan Kovid-19 denetimi

Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kava'ta jandarmadan Kovid-19 denetimi

Son dakika haberlerine göre Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının "Dinamik denetim süreci" genelgesi kapsamında jandarma ekipleri, Kavak-Asarcık kara yolundaki kontrol noktalarında denetimlerine devam etti.

Jandarma ekiplerince toplu taşıma araçları ile yolcu taşımacılığı yapan minibüs ve özel araçlarda Kovid-19 sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol edildi, yolcu ve sürücülerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, maske takıp takmadıklarını denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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