Son dakika haber | 'Katırcı İni' mağarasının sırrının çözülüp, turizme kazandırılması isteği
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Son dakika haber | 'Katırcı İni' mağarasının sırrının çözülüp, turizme kazandırılması isteği

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Katırcı İni' olarak bilinen mağaranın, girişine kendi imkanlarıyla kapı yapan vatandaşlar, bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Son dakika haber | 'Katırcı İni' mağarasının sırrının çözülüp, turizme kazandırılması isteği
05.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:08

BURSA'nın İznik ilçesinde bulunan ve halk arasında 'Katırcı İni' olarak bilinen mağaranın, girişine kendi imkanlarıyla kapı yapan vatandaşlar, bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Bursa'nın İznik ilçesindeki Abdulvahap mevkisinde vatandaşlar tarafından 20 yıl önce bulunan ve 'Katırcı İni' olarak isimlendirilen mağara, geçen yıl Türkiye Mağaracılık Federasyonu tarafından tescillendi. 22 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğinde olan mağaranın girişine bölge halkı tahta kapı yaptı. Halk, tarlaya çalışmaya geldiklerinde iş malzemelerini bıraktıkları mağaranın tarihi ile gizeminin aydınlatıılmasını istiyor.Mağaranın kaderine terk edildiğini söyleyen ve İznik'te tarihi araştırmalar yapan nakkaş Yalçın Öztürk, "İznik, Abdulvahap mevkisindeki bu mağara, halk arasında 'Katırcı İni' olarak biliniyor. Katırcılar, bu mağarada mola verip, yola devam edermiş. Burası turizme kazandırılması gereken yerlerden biri. Tanıtımının yapılması gereken yerlerden biri. Sahip çıkılmalı. 15-20 yıl önce bu mağaranın zemini zeytin çorağıyla dolduruldu. Çorak doldurulduğu yerde kurudu ve kaderine terk edildi. Şimdi çevredeki çiftçiler sahipleniyor ve mallarını koruyorlar. Geçen yıl tescillendi.  Ölçümlerini yapıp, konumlarını aldılar. Mağara, gizemini çorakla örtmüş, acısına tuz basmış, birinin ona el atıp sırlarının ortaya çıkarılmasını bekliyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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