Son dakika haber... Katı atık bertaraf tesisinde yangın - 1 Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisinde nedeni henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisinde nedeni henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Mehmet YİRUN - TEKİRDAĞ

Kaynak: DHA