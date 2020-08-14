Son dakika haber... Katı atık bertaraf tesisinde yangın - 1
Gelen son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisinde nedeni henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
14.08.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:00
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Katı Atık Bertaraf Tesisinde nedeni henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.
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Mehmet YİRUN - TEKİRDAĞ
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Kaynak: DHA