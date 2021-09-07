En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,24 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,10 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF", yüzde 1,24 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,10 ile "Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST30 Dışı Yıl. Paz. Şirk. HSYF1,0522281,32
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)18,7383021,24
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,8934831,10
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,7303971,09
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,5164991,06
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,0136691,04
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0596000,96
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0492010,96
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8713390,95
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0976730,93
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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