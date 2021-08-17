En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,05 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,98 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,13 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,05 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,98 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 12,953818 2,13 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,047221 2,05 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,836592 1,98 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093798 1,98 Garanti Portföy BIST100 Dışı Şirkt. Hisse Sen. Fonu 0,994790 1,21 Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,254748 1,10 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,109523 1,06 Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) 1,468722 1,03 Ziraat Port. BIST 30 Eşit A. End. His.Sen.Yoğun BYF 18,700603 0,86 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,089494 0,86 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara