Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,90 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,86 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,73 ile "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 2,774765 0,90 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,110624 0,86 Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon 0,970094 0,73 İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon 1,026156 0,68 İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon 1,034683 0,52 İş Portföy Teknoloji Karma Fon 1,184682 0,42 İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon 1,021779 0,40 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,073053 0,25 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,168896 0,23 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231474 0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara