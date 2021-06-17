Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberi... En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,45 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,38 ile "İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,45 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,38 ile "İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1030891,12
QNB Finans Portföy Gümüş BYF49,2752120,45
İş Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu124,8496460,38
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu0,0255570,33
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,6456730,32
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon0,0317320,32
İş Portföy Kumbara Hesabı Karma Özel Fon0,2281850,31
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0494690,30
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon0,0504840,27
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9246090,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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