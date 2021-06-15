Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon" ve yüzde 1,16 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon" ve yüzde 1,16 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu1,0295722,57
İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon1,9598841,50
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1207071,16
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0452520,83
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0303990,82
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1002670,81
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1005870,81
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu165,2490180,81
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF802,0913590,68
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,5030880,52
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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