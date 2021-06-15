Son dakika! En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberler... Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon" ve yüzde 1,16 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,50 ile "İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon" ve yüzde 1,16 ile "İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,029572 2,57 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,959884 1,50 İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon 1,120707 1,16 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,045252 0,83 Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,030399 0,82 Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu 0,100267 0,81 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,100587 0,81 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 165,249018 0,81 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 802,091359 0,68 TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 4,503088 0,52 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara