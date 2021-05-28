Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları
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Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika haberleri... En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,95 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,79 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,37 ile "Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon", yüzde 0,95 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 0,79 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon1,0330631,37
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,6144700,95
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0335750,79
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon0,9094180,71
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF811,4245140,61
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0156510,58
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0675280,45
Tacirler Portföy Değ. Fon5,0498460,43
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,1066400,34
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon0,0229820,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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