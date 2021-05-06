En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,55 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,97 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,55 ile "TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,01 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0686021,97
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu4,3202041,55
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0662281,01
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,1266450,96
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)77,4626180,94
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,5632770,81
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1252600,76
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0427300,75
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1449950,74
Tacirler Portföy Değ. Fon5,0739740,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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