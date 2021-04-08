En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)", yüzde 1,00 ile "Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu" ve yüzde 0,95 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)", yüzde 1,00 ile "Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu" ve yüzde 0,95 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)6,1819991,15
Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu0,1576261,00
Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,0283510,95
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF11,0079410,92
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0404020,83
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0651460,83
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0482290,81
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0797630,80
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,7147390,80
TEB Portföy Altın Fonu0,1067980,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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