En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)", yüzde 1,00 ile "Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu" ve yüzde 0,95 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,15 ile "Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)", yüzde 1,00 ile "Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu" ve yüzde 0,95 ile "Global Md Portföy İki. Değ. Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 6,181999 1,15 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,157626 1,00 Global Md Portföy İki. Değ. Fonu 0,028351 0,95 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,007941 0,92 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040402 0,83 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,065146 0,83 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,048229 0,81 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079763 0,80 TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 0,714739 0,80 TEB Portföy Altın Fonu 0,106798 0,70 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara