En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

19.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:03
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,23 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,20 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,23 ile "Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF", yüzde 2,20 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,19 ile "TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,4039492,23
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0966482,20
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu0,8745172,19
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0489652,14
Gedik Portföy Bir. Değ. Fon1,6455571,56
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,8043811,39
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4412930,86
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0286820,79
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon0,0452530,79
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,1272040,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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