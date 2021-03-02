En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

02.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:08
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,35 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,35 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 5,27 ile "İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 5,06 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1491275,35
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1976805,27
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7881325,06
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1130555,03
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,4290724,96
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu2,0095974,80
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,7440614,77
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF21,9825334,48
Tacirler Portföy Değ. Fon4,8509854,47
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF17,4659874,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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