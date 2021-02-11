En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:24
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,37 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,37 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,22 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu1,1149741,41
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,1510801,37
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0644501,22
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF22,6624121,05
İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)1,2083540,78
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,8897030,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon2,4562890,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0258100,67
TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1477260,66
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF21,4302230,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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