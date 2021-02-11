En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,37 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,37 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,22 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: