En fazla kazandıran yatırım fonları
11.02.2021 14:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:24
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,37 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,41 ile "Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,37 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,22 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,114974
|1,41
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,151080
|1,37
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064450
|1,22
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|22,662412
|1,05
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,208354
|0,78
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,889703
|0,71
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,456289
|0,68
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025810
|0,67
|TEB Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,147726
|0,66
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|21,430223
|0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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