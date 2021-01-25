En fazla kazandıran yatırım fonları
25.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:37
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 0,64 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 0,64 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,467725
|1,19
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|21,910209
|0,64
|Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon
|1,017729
|0,64
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,780582
|0,56
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,117100
|0,56
|Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon
|0,079660
|0,56
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,348716
|0,48
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon
|0,022939
|0,38
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|707,062659
|0,37
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,502970
|0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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