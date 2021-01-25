En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 0,64 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.