En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

25.01.2021 15:33 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:37
En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 0,64 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)", yüzde 0,64 ile "Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF" ve "Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4677251,19
Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF21,9102090,64
Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon1,0177290,64
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,7805820,56
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1171000,56
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0796600,56
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,3487160,48
HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon0,0229390,38
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF707,0626590,37
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5029700,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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