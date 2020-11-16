Son dakika haber | Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Son dakika ekonomi haberi: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,840957 0,66 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,600257 0,65 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,237242 0,57 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,256983 0,33 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,808291 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,165242 0,43 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 2,101767 0,02 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,366115 2,87 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,468084 2,61 Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,452284 2,56 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 16,564636 2,43 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 86,685452 2,15 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,276314 2,36 HSBC Portföy Değ. Fon 124,663390 1,41 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,360191 1,07 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,111454 0,98 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,140059 0,96 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,199817 1,93 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,258222 1,91 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,182456 1,41 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,478306 1,00 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,188078 0,31 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 39,628074 1,36 Ziraat Portföy Altın Katılım BYF 46,549928 0,42 QNB Finans Portföy Altın BYF 41,229081 0,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,027786 0,11 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,060591 0,11 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,878144 0,11 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,161950 0,11 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 101,631875 0,11 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Son dakika... SASKİ'den 2 milyonluk yatırım Son dakika ekonomi: WNA Genel Müdürü León: "Yeni nükleer enerjiye yatırım yapmanın zamanı geldi"